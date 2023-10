Percorsi ludici in quota, vasconi con le canoe

Uno Skipass 2023 all’insegna delle experience outdoor per tutta la famiglia. Anche quest’anno, dal 27 al 29 ottobre, le attività a cui partecipare saranno tantissime e rivolte a un pubblico trasversale: giovani e meno giovani, bambini e famiglie. Tra queste, l’Italpizza climb wall, un imponente monolite simil roccia alto 8 metri dove, oltre a potersi cimentare nell’arrampicata, si terrà anche un contest per gli ospiti della fiera con 3 classifiche: da 6 a 9 anni, da 10 a 17 anni e adulti. Ci sarà poi l’area albering con un percorso ludico a 2 metri di altezza di ponti nepalesi, funi, travi e altalene. Il tutto in massima sicurezza accompagnati da esperte guide del Parco avventura Esploraria di Zocca. Per gli amanti dell’acqua, una vasca di quasi 100 metri quadrati ospiterà diverse canoe, con la possibilità di provare le novità del mercato kayak e sup. Le guide di Alta Quota proporranno poi alcune recentissime soluzioni Glamping per poter vivere avventure 4 stagioni in nuovissime soluzioni outdoor per un turismo completamente green e alla moda. L’Esercito Italiano sarà presente con uno stand istituzionale, organizzato e gestito dal Comando militare esercito Emilia-Romagna. Qui i visitatori potranno cimentarsi con la parete artificiale di arrampicata di 7 metri, specificamente allestita per l’occasione dagli istruttori delle Truppe Alpine, e vedere da vicino l’attrezzatura e gli equipaggiamenti utilizzati. E ancora lo Ski Everywhere, il progetto finanziato da Fisi dove poter provare sci di fondo, ski roll, biathlon, combinata nordica e salto con gli sci senza preoccuparsi dell’attrezzatura, a disposizione dei visitatori grazie ai partner Ski Skett e Decathlon. Ma ancora pista del ghiaccio, acroyoga, un campo survival Bushcraft per la sopravvivenza nei boschi, il percorso per e-bike, la Slackline per le prove di equilibrio ev eventi musicali, con tre dj set di valenza internazionale come Sophie and The Giants, Benny Benassi e Samuel Dj Set. "È una fiera che cresce, si adatta e cambia. - spiega Momoli - Quest’anno sarà ricchissima di attività (oltre 13) da provare in compagnia ed eventi musicali: un appuntamento che ritorna pienamente a essere lo Skipass degli anni passati, dopo alcune edizioni un po’ più tranquille a causa della pandemia". Per tutti gli appuntamenti: https:www.skipass.itprogramma.