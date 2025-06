Percorsi Natura Tiepido, la manutenzione affidata alla Provincia

Via libera del Consiglio comunale di Modena agli schemi di convenzione che affidano alla Provincia di Modena la manutenzione ordinaria e la vigilanza dei Percorsi Natura Tiepido e Panaro. Per quanto riguarda la convenzione annuale per il Percorso Natura Tiepido, l’amministrazione comunale modenese comparteciperà ai costi di manutenzione ordinaria per 5.040 euro. È di 8.288 euro, invece, l’importo complessivo degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Comune per il Percorso Naturale Panaro.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, questi verranno individuati, progettati e realizzati dalla Provincia di Modena. Sempre la Provincia, inoltre, si occuperà delle segnalazioni e delle richieste di intervento alla Regione Emilia-Romagna e/o all’Aipo nel caso si verifichino “erosioni spondali che danneggino o minaccino il Percorso Natura”.

Sarà, invece, compito di entrambi gli enti firmatari di informare tempestivamente la cittadinanza, con tutti i mezzi a disposizione, su chiusure straordinarie o situazioni di pericolo.