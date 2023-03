Percorso benessere per malati oncologici

Aumentano le diagnosi di tumore ma, grazie anche a terapie sempre più mirate ed efficaci, aumentano anche i guariti, che necessitano di un’assistenza diversa e complementare a quella ricevuta nella fase di trattamento della malattia. "Le conseguenze emotive e fisiche per la persona con una storia di tumore vanno affrontate seguendo appropriati stili di vita, contrastando gli eventuali effetti collaterali delle terapie e svolgendo un’attività fisica costante" spiega l’Ausl. Da questa importante premessa nascerà a Carpi il primo "Percorso del Benessere", un nuovo progetto proposto dalla Medicina Oncologica di Area Nord, diretta dal dottor Fabrizio Artioli, in sinergia con AMO. Il progetto coinvolge Ortopedia e Medicina dello Sport: proprio nella sede della Medicina dello Sport vicino alla piscina comunale avverranno le valutazioni per l’invio al "Percorso Benessere" che proporrà attività, consulenze e terapie integrate per contrastare stanchezza, disturbi dell’umore o dolori articolari.