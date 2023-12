Percorso ciclopedonale sistemato dai ragazzi

La prossima settimana inizieranno i lavori di riqualificazione della porzione di area verde collocata a lato del percorso ciclopedonale che collega via Malatesta a via Fellini. Ad annunciarlo è il Comune, che spiega: "L’intervento è stato progettato dai ragazzi delle scuole medie di Spilamberto attraverso il percorso didattico-educativo "Via dei diritti", sviluppato in collaborazione con la scuola all’interno di un progetto dell’amministrazione comunale denominato "Officina Urbana".

I ragazzi sono stati coordinati e seguiti nelle attività da professionisti (educatori Assoeibo). La prima fase di intervento riguarderà i lavori di preparazione dell’area, alla quale seguiranno la piantumazione di essenze verdi e la posa degli arredi realizzati dai ragazzi". m.ped.