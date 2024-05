Perde il controllo della moto e finisce fuori strada. Grave un 27enne: è in prognosi riservata al Maggiore

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna un motociclista di 27 anni vittima di un incidente avvenuto sabato pomeriggio a Riolunato lungo la Statale che da Pavullo conduce all’Abetone. Il centauro, da quanto emerge dai primi rilievi, pare abbia fatto tutto da solo.

Intorno alle 17,30 il ragazzo in sella alla sua moto stava percorrendo la Statale del Passo della Radici quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il giovane ha battuto la testa sull’asfalto. Il primo a dare l’allarme allertando il 118 è stato un automobilista di passaggio. Una volta valutate le condizioni il personale medico ha fatto atterrare sul posto l’elisoccorso che, caricato il paziente a bordo, è volato verso l’ospedale Maggiore di Bologna.

Emanuela Zanasi