Perde il posto e dà fuoco a una ruspa. Operaio arrestato per estorsione

In diverse occasioni non si è presentato al lavoro, collezionando una serie di assenze ingiustificate. Quando, per il citato motivo, i responsabili dell’azienda hanno deciso di non confermare il rapporto di lavoro, l’uomo ha iniziato a minacciarli, arrivando ad estorcere loro ben 4mila euro e ad incendiare i mezzi. L’uomo, un 46enne, è finito ai domiciliari. Ad eseguire la misura cautelare emessa dal Gip nei confronti dell’indagato su richiesta della procura sono stati i carabinieri di Pavullo che, a seguito di minuziose indagini, scattate con la denuncia delle vittime, hanno trovato numerosi elementi a carico dell’ex dipendente. L’uomo è accusato di tentata estorsione ai danni di una impresa forestale attiva nel nostro appennino. I fatti risalgono alla scorsa primavera e si sono protratti fino all’estate scorsa. Secondo quanto emerso dagli accertamenti il 46enne era stato assunto in prova in qualità di dipendente dall’impresa forestale in questione. L’indagato, però, spesso e ‘volentieri’ non si presentava a lavorare collezionando così una lunga serie di assenze ingiustificate.

I titolari, a quel punto, avevano deciso di non confermare il rapporto di lavoro nei confronti dell’operatore. Immediatamente il 46enne aveva iniziato a minacciarli costringendo i suoi datori di lavoro a consegnargli 4mila euro; somma non dovuta e comunque di gran lunga eccedente quella che effettivamente spettava al lavoratore per l’attività svolta. Il sette giugno scorso, infine, l’indagato aveva poi appiccato il fuoco ad un escavatore aziendale, che andava completamente distrutto dalle fiamme. L’uomo aveva pure preannunciato alle vittime che avrebbe distrutto i mezzi attraverso le fiamme: "Dovete stare attenti perché da noi succede che prendono fuoco trattori ed escavatori’ – aveva infatti dichiarato ad uno dei titolari della impresa a fine maggio, minacciandolo. Il mese successivo i datori di lavoro si erano trovati a fare i conti con un escavatore ridotto in cenere e subito avevano intuito chi potesse essere il responsabile. I Carabinieri di Pavullo, nel giro di pochi mesi dalla denuncia, sono riusciti a mettere insieme parecchie prove a carico del 46enne: elementi che hanno portato la procura a chiedere la misura cautelare poi emessa dal giudice nei confronti del 46enne per gravi indizi di colpevolezza. L’ex dipendente si trova ora agli arresti domiciliari.

Valentina Reggiani