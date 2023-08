Perde il sentiero e scivola nel vuoto: muore dopo un volo di 15 metri

Tragedia ieri pomeriggio in valle Antigorio (Piemonte), nel Verbano-Cusio-Ossola: un carpigiano di 56 anni, Lorenzo Setti, ha perso la vita scivolando ai piedi del monte Giove, nel territorio comunale di Premia.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è caduto facendo un volo di una quindicina di metri mentre cercava di riportarsi sul sentiero principale da cui si era involontariamente allontanato durante l’escursione. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

La vittima pare fosse in compagnia della moglie al momento della tragedia. Insieme volevano raggiungere l’alpe Vova ma durante il tragitto avrebbero perso la strada rimanendo disorientati e dubbiosi sulla via da prendere.

A quel punto il 56enne ha lasciato la moglie nel bosco per una perlustrazione della zona alla ricerca del sentiero per proseguire. E’ in quei momenti che si è verificato l’incidente fatale.

Setti è scivolato facendo un volo nel vuoto per una quindicina di metri. Da chiarire se abbia ceduto il terreno o se sia inciampato.

La moglie, resasi conto dell’accaduto, ha subito lanciato l’allarme.

Una chiamata d’emergenza al 112 ha fatto scattare le procedure previste in questi casi: sul posto in breve tempo è intervenuto l’elisoccorso insieme alla squadra di Baceno del Soccorso Alpino della Delegazione Valdossola.

Purtroppo l’escursionista carpigiano è morto sul colpo precipitando da un’altezza di parecchi metri. In serata l’eco della tragedia ha raggiunto la città di Carpi, sotto choc per la morte di Lorenzo Setti.

r.m.