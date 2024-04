Perdita d’acqua, scuola chiusa . Servizi igienici non utilizzabili : "Al Vallauri è la seconda volta"

CARPI

Scuola chiusa oggi per gli studenti dell’istituto superiore Vallauri di Carpi. Come si apprende da una comunicazione ufficiale, il Vallauri resterà chiuso "a causa della grossa perdita di acqua all’impianto idrico sanitario dell’edificio". Di conseguenza, si legge nel comunicato, "non ci sarà la provvista di acqua corrente e quindi non saranno fruibili i servizi igienici".

Di qui la decisione del presidente della Provincia di sospendere le lezioni per l’intera giornata. Sul punto interviene Francesco Natale, responsabile cittadino del movimento giovanile di Fratelli d’Italia: "Apprendiamo il Vallauri rimarrà chiuso a causa di una ‘grossa perdita di acqua all’impianto idrico sanitario dell’edificio’. È trascorso pochissimo tempo da quando, a gennaio, l’istituto era rimasto chiuso per più giorni per un guasto alla rete idrica sanitaria. Lo stesso impianto oggi sta ripresentando gravi problemi. Questa situazione ci preoccupa profondamente, anche perché determina disagi sia per gli studenti del Vallauri che per quelli del liceo Fanti che sono ‘ospitati’ in alcune aule dell’istituto e per i quali si è dovuto provvedere ad una riassegnazione delle aule". E’ incredibile "che, a distanza di dopo poco più di due mesi, ci si trovi di fronte ad altre chiusure della scuola per le stesse ragioni, a fronte della Provincia che si riempie la bocca in merito a importanti investimenti relativi all’edilizia scolastica, laddove invece le strutture cadono a pezzi. Ci chiediamo, a questo punto, se i lavori di messa a punto dell’impianto idrico, fatti poco tempo fa dai tecnici della Provincia, siano effettivamente stati adeguati".

Francesco Natale rincara sul tema: "Che tipo di manutenzione è stato fatto? Ricordiamo che queste continue operazioni di riparazione costano parecchi soldi pubblici. Sarebbe opportuno risolvere questi problemi una volta per tutte e fare un’adeguata manutenzione. E non sempre intervenire in emergenza, con la conseguenza di dovere chiudere la scuola e fare stare a casa gli studenti. Non è accettabile che nel giro di così poco la situazione che si presenta sia sempre la medesima, chiediamo delle spiegazioni al riguardo".

"L’impegno di Gioventù Nazionale Carpi – aggiunge il responsabile – si concentra sulla tutela del diritto degli studenti a frequentare un ambiente sicuro e confortevole per il proprio apprendimento. Ribadiamo l’importanza di una tempestiva risoluzione dei problemi strutturali nelle scuole, affinché gli studenti possano usufruire di un ambiente adeguato".

A gennaio per alcuni giorni il Vallauri era rimasto chiuso, appunto a causa del guasto di una tubazione della rete idrica sanitaria all’interno della scuola che ha comportato la sospensione dell’attività didattica. Anche in quel caso ci sono state ripercussioni pure per le classi del liceo Fanti che si trovano entro l’edificio.