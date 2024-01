Perdita di monossido in un palazzo. Giovane finisce all’ospedale

Paura ieri mattina per un giovane che si è presentato al pronto soccorso di Sassuolo accusando malori ‘tipici’ da intossicazione di monossido. Il giovane è stato subito preso in carico dai sanitari e sottoposto agli accertamenti di rito. Contestualmente sono scattate le verifiche dei vigili del fuoco all’interno dell’abitazione del paziente. I pompieri, infatti, si sono recati in una palazzina di via Refice, al civico 13 insieme alle forze dell’ordine per effettuare gli accertamenti volti ad individuare la ‘perdita’ che pare sia stata poi individuata. Fortunatamente l’inquilino si è reso subito conto di quello strano malessere e i sanitari hanno ipotizzato l’intossicazione, visti i sintomi ‘noti’ legati all’inalazione di monossido che possono anche risultare letali nel caso in cui il paziente non venga soccorso tempestivamente. I vigili del fuoco sono rimasti nell’edificio a lungo al fine di effettuare tutti gli accertamenti, scongiurando così che il monossido si propagasse ad altri locali. L’uomo è stato sottoposto a cure e dimesso.

Valentina Reggiani