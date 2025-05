"Perdite che dimostrano il fallimento della sinistra"

"Venti milioni di perdite certificano ancora una volta il fallimento delle politiche sanitarie della Regione Emilia Romagna targate Pd". I commenti da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia sui bilanci in negativo non tardano ad arrivare. "Questo – commenta Ferdinando Pulitanò, vice Capogruppo di FdI in Regione e presidente provinciale di FdI – evidenzia le crescenti difficoltà economiche che il nostro sistema sanitario regionale si trova ad affrontare, in un contesto di aumenti generalizzati ma anche di scelte non sempre illuminate. E a pagare come sempre saranno i cittadini attraverso l’enorme aumento delle tasse per i ticket sanitari decisi dalla Giunta de Pascale per coprire le voragini economiche generate. L’incompetenza del Partito democratico a gestire la Sanità emerge ancora con più forza analizzando i ticket non pagati che ad oggi ammontano a sette milioni di euro non riscossi in tre anni" . Non manca poi il commento sui nuovi ticket sui farmaci: "La maggioranza – attacca Pulitanò – prima di agire, avrebbe dovuto aprire un confronto serio e onesto su un tema cruciale che colpirà duramente le famiglie. Purtroppo, queste entrate non miglioreranno i servizi sanitari, come alcuni auspicano, ma serviranno solo a ripianare un buco di bilancio sanitario regionale di 200 milioni, di cui nessuno nella maggioranza si assume la responsabilità". Insomma, i bilanci presentano "Un deficit ingiustificabile – dicono da Forza Italia per bocca di Antonio Platis, vice coordinatore regionale - visto che le prestazioni non sono mai decollate e che negli ultimi anni le liste d’attesa sono state fallimentari, i servizi territoriali non sono di prossimità come vengono annunciati alla stampa e vi sono sacche di inefficienza intollerabili". Centrale, nell’attacco di Forza Italia, la questione Cau: "È evidente – afferma Platis – come l’introduzione dei Cau non abbia portato nessun miglioramento per i pazienti, ma ha privato di servizi alcuni territori ed ha aumentato le spese sanitarie. L’esempio del Cau di Fanano ne è la riprova. Con questa introduzione hanno ridotto la copertura dell’emergenza urgenza in montagna per poi dover investire nuovamente per ripristinare parte del servizio".

Ottavia Firmani