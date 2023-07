Pere, raccolto ai minimi E crolla l’occupazione

Si apre sotto cattivi auspici la stagione agricola, sia riguardo alla ormai imminente raccolta di pere, che inizierà da qui a qualche giorno, sia per le prospettive occupazionali. "Con le pere – fa sapere Francesco Vincenzi, produttore mirandolese e presidente della Cooperativa di stoccaggio e commercializzazione Cipof di San Possidonio – si inizia per la gran parte delle aziende la prossima settimana, ma avremo il raccolto più basso della storia della pericoltura modenese". Conseguentemente, i riflessi sulla occupazione di manodopera saranno pesanti e andranno ben oltre i disagi denunciati da Cia Modena che segnala già l’arrivo di tanti immigrati regolari attraverso il decreto flussi. "I lavoratori – spiega Stefania Flammia, responsabile Ufficio Lavoro e Paghe Cia - Agricoltori italiani Emilia Centro Modena e Bologna – sono arrivati, ma gli uffici delle Prefetture non hanno personale per gestire le domande. Occorre prendere appuntamento e c’è da attendere un lungo tempo per essere convocati dalla Prefettura, poiché non hanno personale a sufficienza per il rilascio del permesso". Al di là di questi problemi burocratici, la situazione manodopera agricola si presenta davvero in termini preoccupanti. "A livello di manodopera – dice Gianfranco Corradi, produttore di Cavezzo e presidente Confagricoltura Modena – non riusciamo ad impiegare personale nelle aziende, dove per il raccolto delle pere da sempre si impiegano persone che avevano le ferie e il circuito stagionale degli studenti e degli universitari. Diventerà un problema anche sociale". La ragione di tanto pessimismo deriva dalla condizione di raccolti davvero scarsi. "Attualmente – fa sapere Corradi – registriamo una caduta verticale della produzione di circa un 90% in meno rispetto all’anno scorso, quando avevamo avuto una produzione già bassa. Quest’anno, però, si è ridotta al lumicino perché con le gelate primaverili tardive è stata compromessa tutta quanta la produzione. Ci sono aziende – prosegue Corradi – che sono talmente impattate che non vanno neanche a raccogliere poiché si parla di 2-3 frutti per pianta". La raccolta nelle aziende sta ormai per iniziare per quanto riguarda le varietà precoci (Carmen, Guyot, Santa Maria, ecc.) e, poi, tra il 7-10 agosto la raccolta interesserà anche Williams bianco, Williams rosso e, di seguito, le varietà Conference, Decana, Abate. "Nella mia azienda – dice Corradi – inizieremo la prossima settimana, ma per le varietà precoci la raccolta verrà sbrigata nel giro di 1-2 giorni rispetto ai 15 giorni impiegati l’anno scorso.

A livello di assunzioni posso dire che la ventina di studenti stagionali che avevo lo scorso anno li prendo tutti per non fare uno sgarbo a nessuno, ma anziché garantire due mesi di lavoro, li impiegherò massimo per una settimana". Il problema concordano le rappresentanze agricole purtroppo è generalizzato e si rifletterà negativamente anche sull’indotto, principalmente sulle cooperative perché non hanno frutta da lavorare e non assumeranno neanche loro.

Alberto Greco