Perforato un tubo del gas: 30 famiglie fuori casa per ore

Tutto si è risolto nel giro di qualche ora. Ma, una ingente fuga di gas ieri mattina, proveniente dalla strada nella zona tra via Bologna e via Trento Trieste, ha messo in allarme la popolazione che si trovava nelle adiacenze. Secondo quanto hanno potuto appurare sia i vigili del fuoco, chiamati sul luogo dell’incidente dai cittadini, che i tecnici e operai di As Retigas, società di distribuzione gas controllata da Aimag, immediatamente recatisi sul posto, la fuga è stata dovuta alla azione di una fresa scesa in profondità, impiegata dalla ditta incaricata della posa dei cavi per la fibra ultralarga.

"Purtroppo – fa sapere Riccardo Castorri, presidente di As Retigas - la fresa ha centrato in pieno un nostro tubo di gas in media pressione, provocando un foro importante nella tubazione e il gas si è disperso in aria. E’ stata talmente violenta che l’abbiamo intercettata anche con i nostri sistemi di telecontrollo, che hanno rilevato un aumento troppo veloce di portata erogata". Subito si è pensato di fare evacuare tutti i condomini delle palazzine intorno. Mentre il sindaco di Medolla Alberto Calciolari si è premurato di firmare un’ordinanza per l’apertura del Centro Operativo Comunale (coc) e per fornire tutta l’assistenza necessaria alle persone evacuate dalle proprie abitazioni, in totale una trentina di famiglie. Chiuse ovviamente al traffico le strade interessate alle manovre dei soccorritori, una quindicina inviati da As Retigas e dalla ditta che opera in appalto per lavori straordinari, in aggiunta al personale dei vigili del fuoco. Il sindaco Calciolari, che ha seguito sul posto tutte le operazioni insieme alla polizia locale e ai tecnici comunali, ha decretato in via precauzionale la chiusura anticipata delle scuole, sia del complesso che ospita il nido Panda e la scuola dell’infanzia Rock No War, sia quello con la primaria "Iqbal Masih" e la secondaria di primo grado "Dante Alighieri", che già oggi riaprirà con orario consueto.

Tutte le operazioni di evacuazione si sono svolte regolarmente. "La paura – fa sapere Castorri – era che il gas si infiltrasse nelle fognature e per questo si è deciso l’evacuazione. Per fortuna non è successo niente di tutto questo, ma sono occorse due ore per chiudere la falla. Abbiamo intercettato meccanicamente il punto dove c’era il buco e quindi da subito abbiamo chiuso la fuga di gas. Dopodiché abbiamo chiuso il buco per poter ripartire con l’erogazione. Per questa operazione abbiamo impiegato una macchina tamponatrice che è in grado di chiudere il gas in sicurezza per l’operatore". Il tempestivo intervento ha evitato ben peggiori conseguenze e ridotto anche il disagio per le persone che alle 17, dopo i controlli interni nelle abitazioni fatte dai tecnici As Retigas e dai pompieri, hanno potuto fare rientro nei propri alloggi. E Castorri nel tardo pomeriggio ha potuto annunciare che "Adesso (ieri per chi legge ndr) - il problema si è risolto. Tutto è a posto e le persone stanno rientrando". Ad alcune utenze nella zona di via Trento Trieste, oltre al gas, è stata interrotta in via precauzionale anche la corrente elettrica. Alberto Greco