Pergolani è ’Nudo’: "Il romanzo della vita"

di Maria Silvia Cabri

Un blues grondante di disperazione, narcisismo, umorismo, voglia di vivere, misto a tragedia, romanticismo, deformato dalle droghe, amicizia, musica, vita e morte. Questo (e molto altro) è ‘Nudo’, il romanzo di Michael Pergolani, classe 1946, nato a Lubecca, autore televisivo per la Rai, conduttore radiofonico, giornalista, scrittore, fotografo, che sarà presentato stasera alle 19 alla Bottega del Consorzio Creativo di Modena, in via dello Zono 5. L’autore dialogherà con i giornalista Carlo Gregori, con l’accompagnamento musicale di McGraffio.

Il racconto di una generazione nata dalle macerie della seconda guerra mondiale, che ha conosciuto le droghe e utilizzato musica, sesso e scrittura come atto politico e di libertà: come nasce ‘Nudo’?

"Ho iniziato a scrivere tre anni fa, sulla scia di un flusso di pensieri, tra l’autobiografia e il romanzo. Un’autobiografia romanzata, perché non volevo scrivere esclusivamente di me ma realizzare qualcosa di letterario". La sua vita è un romanzo?

"Per vari ambiti ha queste caratteristiche".

Tra le peculiarità del testo vi è l’assenza di una cronologia temporale lineare…

"L’ultimo pezzo termina nel futuro e parte da tre protagonisti: Miky, Michael e Tolomeo, il maritoamantefratello di Cleopatra. La storia inizia proprio ai tempi della regina d’Egitto: queste tre persone, miei alter ego, a volte s’incontrano, in un gioco di fantasia con sullo sfondo Malta, New York, Londra dove io ho vissuto per dodici anni. Le donne presenti nel romanzo, quelle che sono state più importanti nella mia vita, sono tutte riconducibili a ‘Cleo’, Cleopatra, l’archetipo della femminilità".

… e di lettere maiuscole

"Avrei voluto togliere anche la punteggiatura. Ma poi sarebbe diventata complicata la comprensione quindi mi sono limitato ad evitare le maiuscole perché mi parevano una interruzione al flusso della mente, come un nuovo inizio laddove invece tutto è una continuazione".

Come nasce la foto di copertina?

"Era una torrida estate romana, dentro l’acqua fredda della vasca da bagno stavo scrivendo sulla mia macchina da scrivere. Chi in anteprima ha letto il romanzo e ne ha capito il senso ha detto che quella foto era perfetta e ha suggerito ‘Nudo’ come titolo. Perché in qualche modo è vero, mi metto a nudo".

Giornalista musicale o personaggio televisivo?

"Sono entrambi luoghi comuni: sono un artista che è sempre rimasto fedele a se stesso. Ho vissuto l’underground della musica anni Settanta, a Londra, quando tutto stava cambiando ma nessuno ne era consapevole. Un mondo pop e rock, in cui incontravi i Rolling Stones sotto casa e andavi a bere e fumare con loro, tutto molto lontano dalla censura italiana. Io sono fatto di quella materia".