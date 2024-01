Pergreffi squalificato. Si ricostituisce l’asse Gerli-Palumbo

La fascia da capitano, nel derby con il Parma, toccherà a Fabio Gerli. È scattata la squalifica per Antonio Pergreffi, dopo il quinto giallo incassato a Palermo, per altro con tanto di "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara", come recita il comunicato del Giudice Sportivo. Spazio a Cauz dal 1’, con il quale si può aprire l’ipotesi di difesa a tre con Riccio e Zaro. Altrimenti, sarà ancora difesa a 4 con Ponsi e Corrado sugli esterni. Il recuperato Palumbo riprenderà il suo posto a centrocampo, con Gerli e chissà che Battistella non sia riuscito a guadagnarsi tanta fiducia al punto da scalzare Magnino anche sabato prossimo. Davanti, si vedrà. A questo punto, visti i tanti cambi di sabato in sabato, diventa anche difficile pronosticare. Il mercato non modificherà ulteriormente la rosa, da qui al derby. Falcinelli è ormai un giocatore dello Spezia (contratto fino al 2025), mentre Romeo Giovannini attende di capire dove potrà mettersi in mostra nei sei mesi che verranno. Dovrebbe essere l’Entella la squadra prescelta per il prestito del ragazzo di Savona, ma sappiamo che il Vicenza e il Cesena non hanno mai mollato l’idea di provarci, i romagnoli addiritura lo fanno da un anno ormai. Guiebre, quando tornerà dalla Coppa d’Africa, sarà conteso da Reggiana e FeralpiSalò, l’esterno ha espresso la volontà di andare a giocare.

Il Modena utilizzerà gli ultimi giorni di mercato per osservare possibili colpi last minute in difesa e a centrocampo, più nel primo che nel secondo reparto. Ma servirà attendere gli ultimi giorni di un mercato sempre molto complicato per la mancanza, vera, di profili che realmente possono aiutare concretamente. Nel frattempo, sono già 2.100 i biglietti venduti per Modena-Parma. Si attende un esodo importante dalla città ducale, ad oggi nel settore ospiti ci saranno 1.200 tifosi della formazione di Pecchia.

Alessandro Troncone