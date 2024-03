Pericolo cinghiali, in campo i cacciatori

È confermata per domani una battuta al cinghiale da parte di cacciatori nel versante di Moscheda, a Castelluccio di Montese, dove un gruppo di agricoltori, nei giorni scorsi, si è rivolto alla comandante del Corpo della Polizia Provinciale, Patrizia Gambarini, chiedendo il suo interessamento, poiché da tempo, orde di ungulati creano danni alle loro colture durante le scorribande notturne. Interverranno due squadre di uno dei tre gruppi di cacciatori che operano a Montese, il Monte Belvedere, appoggiate da altre del bolognese. Gli altri due gruppi sono il Monteforte e il Vignola. Come riferito nell’edizione del Carlino di ieri, Romano Canovi, presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Modena 2, ha rivolto a tutti l’invito a condividere le azioni da mettere in campo per ridurre il numero degli ungulati. Canovi, che ha già incontrato più volte gli agricoltori e i cacciatori del montesino, ha ricordato che a Castelluccio esiste anche un problema di confine da dove entrano ed escono molti cinghiali. "È necessario – sottolinea – seguire le linee indicate dalla Regione, dal Servizio sanitario dell’Ausl e dai vigili provinciali, cioè di attuare tutti gli interventi per depopolare i cinghiali, non solo durante il periodo di caccia".

Walter Bellisi