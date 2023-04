"Pericolo licenziamenti alla J Colors di Finale, la Regione tuteli i lavoratori"

Tutelare i lavoratori del colorificio J Colors di Finale Emilia. A chiederlo, in un’interrogazione in Regione, è la consigliera Palma Costi (Pd) che ricorda come "l’azienda ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento e di voler procedere al licenziamento dei 24 lavoratori attualmente occupati nella sede della Bassa modenese: sindacati e lavoratori sono entrati in sciopero e hanno proclamato lo stato di agitazione".

Palma Costi sottolinea come "l’azienda, storico colorificio ex Rossetti del polo industriale di Finale Emilia, ha ricevuto risorse pubbliche per la ricostruzione post-sisma (7,6 milioni di euro stanziati dalla Regione); ciononostante negli anni si è assistito a continue riduzioni di personale: l’azienda è infatti passata da 40 agli attuali 24 dipendenti tradendo tutte le dichiarazioni da parte della proprietà di rilancio e ora annuncia, per l’ennesima volta, l’intenzione di chiudere lo stabilimento, come era già successo nel novembre de 2019".