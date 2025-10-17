Periferico Festival Saperi e desideri condivisi

‘Periferico Festival’, giunto alla XVII edizione, dal titolo ‘Becoming’, si prepara a salutare il suo pubblico con la terza e ultima settimana di spettacoli, da oggi a domenica. A cura del Collettivo Amigdala, la rassegna si svolge nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest, un’utopia realizzata dove la vita e il lavoro si intrecciano e OvestLab funge da centro nevralgico, connettore tra idea e azione, comunità e arte. Una visione di rete rafforzata dalla partecipazione delle Comunità Artistiche Residenti (bambini/e, adolescenti, donne, cori, abitanti che compongono Bottega Baleno, Stella Polare, MeMenteMori, Les Chemins des Femmes, Fionda), che portano saperi e desideri e collaborano alla costruzione del festival, rendendolo un luogo realmente condiviso.

La finale si apre a TransFemina International Encounter, incontro conclusivo del progetto europeo Transfemina – Intersectional Landscapes, realizzato da Collettivo Amigdala insieme a Pele (Porto) e Collectiu Punt6 (Barcellona). Il progetto, sviluppato in Italia, Portogallo e Spagna, indaga il rapporto tra genere e spazio pubblico attraverso pratiche artistiche e strumenti di urbanistica femminista, con l’obiettivo di rendere visibili le disuguaglianze spaziali e attivare immaginari collettivi di trasformazione urbana. Oggi alle 18.30 a OvestLab con la conversazione pubblica ‘Quanto spazio occupi?’, con i collettivi Pele, Col·lectiu Punt6, Collettivo Amigdala e Drukker. L’incontro lancia la fanzine ‘How to feminize your city’ e invita a ripensare lo spazio urbano a partire da corpi, cura e immaginazione. Alle 21, l’Ossario di Aldo Rossi diventa lo sfondo per il site specific in prima nazionale ‘Stagioni’ di Tolja Djokovic, una performance corale dove tre voci indagano tre stagioni di un corpo in trasformazione, evocando la figura dimenticata di una donna del Seicento.

Domani, dalle 15 alle 17, a OvestLab, la Casa delle donne Lucha y Siesta* tiene il laboratorio ‘La città transfemminista’, per mappare collettivamente la città come un luogo di relazione e resistenza. Alle 19,3 la conferenza ‘La cura è politica: madri, lavoratrici domestiche, attiviste e infrastrutture del potere’ di Elke Krasny, professoressa all’Accademia di Belle Arti di Vienna che si occupa da anni delle dimensioni della cura, del femminismo transnazionale e delle politiche della memoria in architettura, urbanistica e arte contemporanea. Ultimo appuntamento della giornata, alle 21 a OvestLab lo spettacolo ‘La parte inventata/la parte immaginata’ di Teodora Grano. L’autrice, performer e ricercatrice presenta, in prima nazionale, un incontro intimo con un gruppo di donne over 70 che si confrontano sul morire. Il festival si conclude domenica alle 11 con partenza da OvestLab. ‘HERE - Sono nata per camminare’ del Collettivo Amigdala è una soundwalk di dieci ore che usa le voci di donne e persone queer per riscrivere la storia e lo spazio della città.

Maria Silvia Cabri