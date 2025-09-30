Periferico, i luoghi diventano arte. Performance, incontri e laboratori

Riconoscere la sapienza che si cela ai margini, esplorando la trasformazione urbana e personale attraverso pratiche performative site-specific. Questo è il filo conduttore di ‘Periferico festival’, la manifestazione internazionale che porta l’arte nello spazio pubblico, che si svolgerà a Modena da venerdì fino al 19 ottobre. ‘Becoming’ è il titolo scelto per la 17ª edizione: il Collettivo Amigdala (che cura il Festival) da sempre opera nei territori con un’attenzione per i luoghi e le comunità, invitando artisti dall’Italia e non solo a presentare al pubblico pratiche artistiche che sappiano illuminare luoghi marginali e coinvolgere persone nei processi di creazione. Il cuore pulsante del festival è nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest, un’utopia realizzata dove vita e lavoro si intrecciano, e il centro culturale OvestLab funge da centro nevralgico. Il festival estende il suo sguardo oltre i confini del Villaggio, raggiungendo il centro storico, il campo Cesana e altri luoghi come la palestra La Fratellanza e il cimitero monumentale di Aldo Rossi, disegnando una nuova geografia culturale diffusa. Questa visione di rete è rafforzata dalla partecipazione delle Comunità Artistiche Residenti (bambine e bambini, adolescenti, donne, cori, abitanti che compongono Bottega Baleno, Stella Polare, MeMenteMori, Les Chemins des Femmes, Fionda), che portano saperi e desideri e collaborano attivamente alla costruzione del festival.

Il programma prevede le prime nazionali di Basel Zaraa; Compagnie Krak, Aziza Gorgi & Emily Sarsam, Fabrizio Saiu, Tolja Djokovic, Teodora Grano, Collettivo Amigdala e gli spettacoli di Begüm Erciyas, Isabella Bordoni, Diana Anselmo, gruppo nanou, Salvo Lombardo, Dom-, Teatro Telaio, Valeria Sturba, Tea Andreoletti. Alle performance si alternano momenti di incontro e laboratorio e OvestLab è il luogo in cui convogliano ristoro, incontri, condivisioni informali tra gli artisti e il pubblico e la biglietteria. I formati delle performance del festival offrono diverse esperienze possibili: spettacoli itineranti, di cammino nel paesaggio; installazioni in cui il pubblico è invitato a toccare, leggere, ascoltare nell’intimità di uno spazio appositamente costruito; spettacoli di danza da osservare da prospettive architettoniche; concerti di theremin e dj set per stare nella musica con approcci diversi. Il filo rosso della ricerca di Periferico sta nella relazione tra l’arte e i luoghi. Il festival di Modena si distingue infatti nel panorama nazionale per la sua capacità di produrre opere site-specific dove il luogo non è solo lo sfondo di un gesto ma un vero e proprio protagonista.

Con riferimento al titolo scelto, ‘Becoming’, le curatrici artistiche Federica Rocchi e Serena Terranova vi individuano "la possibilità di stare nel divenire, per meglio ascoltare e osservare il panorama che ci circonda. Nel fragore di un presente ferito, la Palestina brucia, i diritti si sgretolano, la Terra ci interroga, l’arte non deve consolare, ma può illuminare per un attimo, come un lampo, la possibilità di un altro mondo, di futuri ancora non scritti". "‘Periferico’ – aggiunge l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – è un appuntamento che conferma la capacità dell’articolato tessuto culturale di Modena di proporre festival di respiro internazionale, capaci di intrecciare arte, comunità e trasformazione urbana". ‘Periferico festival’ è a cura di Collettivo Amigdala, realizzato con il contributo e il sostegno di Fondazione di Modena, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Europa Creativa e Comune di Modena.