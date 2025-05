"Perle di legalità a Maranello nel nostro cortometraggio"

A fine aprile 2025 la classe 3^B della scuola secondaria di 1° Galileo Galilei (I.C. C.Stradi) di Maranello ha assistito alla proiezione del proprio cortometraggio, realizzato grazie all’Associazione Ennesimo Academy che, in collaborazione con il Comune di Maranello, ha dato l’opportunità alle classi terze di partecipare al progetto La Tua Città.

Ma che cos’è La Tua Città? La Tua Città è un percorso educativo, proposto dall’Ennesimo Academy, che punta ad offrire ai ragazzi una maggiore conoscenza del proprio territorio e della storia dei personaggi che hanno agito contro la mafia, per affermare la giustizia e la legalità.

Nei quattro incontri che si sono svolti a scuola, attraverso un lavoro di squadra, abbiamo imparato il valore della collaborazione, che ci ha portato a creare un prodotto finale che riunisse tutti i nostri punti di vista e le nostre idee.

La nostra classe ha scelto di approfondire la storia del Room and Breakfast ’LEI Rooms’, situato in via Fondo Val Grizzaga a Maranello. Una vecchia villa appartenente ad una famiglia mafiosa che, confiscata e rinnovata, oggi offre lavoro a donne dal passato burrascoso.

Una struttura dalla lunga storia che ci ha offerto numerosi spunti per poter realizzare un originale video.

Durante il primo incontro che abbiamo avuto con l’esperta, ci è stato chiesto di realizzare una mappa della nostra città, individuando vie, piazze, graffiti e monumenti in memoria dei caduti in nome della legge.

Una volta individuata la struttura e dopo aver indagato sulle sue origini, abbiamo ideato le sequenze che avrebbero poi costituito il nostro breve video.

Il giorno dell’ultimo incontro, nonché quello in cui avremmo dovuto registrare, insieme all’educatrice era presente anche un videomaker professionista che, con molta pazienza, ci ha ripreso mentre esponevano la nascita dell’edificio da noi scelto.

Con lo scopo di scoprire nuovi luoghi abbiamo avuto l’opportunità di lavorare in gruppo, in un ambiente sano, costruttivo e divertente, nel quale nessuno si è sentito escluso.

In conclusione, è stato possibile realizzare tutto ciò grazie alla grande opportunità che ci ha dato Ennesimo Academy e la nostra professoressa di lettere Monica Ferri che, aderendo a questa iniziativa, ci ha dato la possibilità di scoprire piccole grandi perle che la nostra città custodisce gelosamente.

Gabriele Agosti, Sophie Diviggiano,Giulia Maseroli 3^BIc Galilei di Maranello