Pero Russlin, analisi sul dna "Specie rara da valorizzare"

Nello scrigno dei territori di Zocca e di Guiglia sono custodite gelosamente alcune piante che regalano una pera straordinaria, rarissima, dal gusto antico, che potrebbe aggiungersi alle eccellenze locali. È il pero Russlin, che produce un frutto straordinario, presente solo in questi due comuni in destra Val Panaro. "In altre parti del nostro Appennino esistono piante più giovani, ma i giganti, i patriarchi da frutto sono a Zocca e a Guiglia", afferma Carlo Mantovani, ideatore del Movimento Paesaggezza e promotore della prima Festa del pero Russlin, che si è svolta nell’ottobre scorso a Missano di Zocca, "con lo scopo di valorizzare questa antica e squisita pera tipica dell’Appennino modenese". Nei giorni scorsi, Carlo Mantovani ha accompagnato Claudio Buscaroli, esperto del Centro Ricerche Produzioni Vegetali di Bologna, ai piedi di tre esemplari ultrasecolari di pero Russlin a Missano, per prelevare alcuni campioni di foglie da cui estrarre il Dna della pianta e sapere se, come sembra, si tratta di una varietà ancora non catalogata. Il primo prelievo è avvenuto sulla pianta dell’azienda agricola BMT, unico produttore ufficiale di questa straordinaria pera, che dà il meglio una volta cotta. "É chiaro – aggiunge Mantovani – che se le analisi dovessero confermare che si tratta di una specie inedita sarebbe un vero e proprio scoop nel mondo dei frutti antichi: ma anche qualora si trattasse ‘solo’ di una variazione locale della pera Aval, nessuno potrebbe negare che, come ha detto Stefano Fogacci, vicepresidente del Consorzio Agrosilvocastanicolo, in nome della biodiversità questo frutto delizioso debba essere adeguatamente valorizzato al pari della castagna". Maria Tiziana Bernardoni dell’Azienda agricola BMT di Missano racconta che ha solo due piante di pero Russlin. "Negli anni si sono ridotte come numero – spiega –, è una coltivazione di nicchia.

Il pero Russlin non ha bisogno di trattamenti, sopravvive in modo naturale. Potrebbe essere una bella cosa, in futuro, avere un numero maggiore di piante.

Questa pera è una specialità, va solo cotta, al forno o bollita".

