Peron e Kinnunen, la danza diventa riflessione

Ci accompagnerà nella Buenos Aires di quasi un secolo fa, fra le strade e le milonghe dove il tango è sempre stato di casa, la ’Historia’ che Samuel Peron e Vera Kinnunen, amatissimi maestri di ballo e beniamini di Ballando con le stelle, porteranno domani sera alle 21 al teatro Michelangelo di Modena. È una storia di migrazione e amore, quella che i due protagonisti danzeranno, accompagnati dalla straordinaria voce di Stefania Caracciolo e dalla musica dal vivo di Daniele Bocchini, trombone, Marco Postacchini, sax, flauto e arrangiamenti, Enzo Proietti, pianoforte e fisarmonica, Federico Malaman, contrabbasso, e Leonardo Ramadori, percussioni, in una colonna sonora che unisce il son latino di Carlos Eleta Almaran, Miguel Matamoros, Isolina Carrillo, la poesia in musica di Carlos Gardel, Osvaldo Farrès, Astor Piazzolla e Pablo Beltran Ruiz, fino al pop internazionale di Sting e Cher, e alla grazia cantautorale dell’indimenticabile Pino Daniele. Ideato proprio dal maestro Bocchini e prodotto da Silvia Ferrari Tgc Eventi, "Historia" ha la voce narrante di Esteban, una donna che negli anni Trenta del ‘900 affronta un viaggio oltreoceano col miraggio di una vita migliore insieme al suo amato, ma una volta arrivata a destinazione viene abbandonata e si ritrova sola nella realtà malfamata e maschilista di Buenos Aires, tra la povertà e il degrado dei conventillos. Nei locali malfamati del porto, gli uomini si incontrano e raccontano storie di vita, violenza, passioni e tradimenti, accompagnandosi al flauto, al violino, alle percussioni e al bandoneon. Nell’immensa città, fra i pregiudizi nei confronti delle donne, Esteban viene sedotta da una musica nuova, il tango, che imperversa di giorno nelle strade e di notte nelle milonghe proibite al mondo femminile. E così arriva a travestirsi da uomo per essere libera di esprimere il suo talento musicale, ma al contempo si ritrova priva della sua identità. Il suo talento, il suo coraggio daranno il ritmo alla sua affermazione. Fra narrazione, musica dal vivo e danza, lo spettacolo porta a riflettere su diversi temi: la nostalgia dell’emigrato, la ricerca della propria identità, l’uguaglianza di genere e la dignità della donna, il talento e la passione come strumenti di emancipazione e di sopravvivenza.

