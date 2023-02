Perrotta e la generazione "dei figli in eterno"

di Maria Silvia Cabri

‘Dei Figli’, in scena stasera alle 21 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, chiude l’originale trilogia ideata, interpretata e diretta da Mario Perrotta con la consulenza alla drammaturgia dello psicanalista Massimo Recalcati. Spettacolo con cui Perrotta ha vinto (per la quarta volta) il prestigioso Premio Ubu 2022 come miglior nuovo testo italiano.

Dopo ‘In nome del Padre’ (2018) e ‘Della Madre’ (2020), questo suo ultimo lavoro porta a compimento una trilogia: com’è nata l’idea?

"Esattamente cinque anni fa. Ero padre da quattro anni e ho iniziato a pormi una serie di domande sul ruolo genitoriale, cui non ho saputo dare una risposta univoca. Non rivendico certo di essere un bravo padre però almeno mi pongo degli interrogativi, a fronte di tanti genitori che invece non lo fanno. Un aspetto su cui ragionare: in meno di 24 ore il singolo spettacolo è divenuto una trilogia, perché se c’è un padre esiste anche un figlio e di conseguenza anche una madre, che non necessariamente è colei che lo ha messo al mondo".

Di qui tre opere…

"Era giusto dedicare a ognuna delle tre figure un capitolo specifico, perché io amo dare un respiro lungo alle cose di cui ho bisogno di scrivere. In un mondo veloce, nel teatro io rivendico il diritto alla lentezza. Nel primo e nel secondo capitolo i figli sono coloro che anagraficamente hanno il diritto di definirsi tali; in ‘Dei Figli’, invece, parlo di coloro che non hanno più questo diritto ma che continuano a considerarsi tali, incapaci di tagliare il cordone ombelicale e farsi una vita autonoma dai genitori. Quella strana generazione allargata di ‘giovani’ tra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Non tutti, per fortuna, e non in ogni parte del mondo. Ma in Italia sì, e sono tanti".

Chi troveremo sul palco? "Quattro attori dai 25 ai 50 anni (io interpreto il 50enne) che condividono lo stesso appartamento, quattro adolescenti mai cresciuti che vivono come se fossero studenti universitari ma senza esserlo. Al mattino si svegliano e per prima cosa accendono dei monitor enormi sui quali appare tutta la loro famiglia: e qui troviamo altri sette protagonisti ‘virtuali’, tutte eccellenze del teatro italiano. I genitori monitorano la vita dei figli che sono ben contenti di farsi controllare".

Spera di dare risposte?

"Assolutamente no. Anzi il mio intento è quello di sollecitare domande nel pubblico e farlo tornare a casa con degli interrogativi".

Che ruolo ha avuto Massimo Recalcati?

"Siamo amici da dieci anni, e quando ho deciso di realizzare la trilogia sulla famiglia, mi sono rivolto a lui perché non volevo dire delle cose banali o non veritiere rispetto alla realtà delle famiglie italiane. Sulla base della sua esperienza, mi ha raccontato le maggiori disfunzionalità relazionali nelle famiglie e le cause che le determinano".