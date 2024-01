Perseguita e aggredisce l’amica: condannato 43enne

Uno stalker recidivo, condannato nel 2021 per aver appunto perseguitato una donna e condannato una seconda volta ieri mattina a un anno e quattro mesi di carcere, con rito abbreviato, per atti persecutori e lesioni nei confronti di una seconda vittima. A finire più volte alla sbarra un guineano di 43 anni residente a Sassuolo e finito ai domiciliari con braccialetto elettronico nei mesi scorsi proprio per le vessazioni nei confronti della giovane. Secondo le accuse l’imputato avrebbe vessato e perseguitato in ogni modo possibile una ex amica, non accettando il rifiuto della stessa dinanzi alla possibilità di intraprendere una relazione. L’uomo avrebbe inviato decine di messaggi alla vittima, tempestandola poi di chiamate, tanto da spingerla a bloccare il suo contatto. Dopo essersi procurato illecitamente le chiavi di casa della donna, lo straniero si era introdotto nel cuore della notte nel suo appartamento, terrorizzandola e minacciandola. Secondo gli accertamenti l’imputato l’avrebbe pedinata ovunque, interferendo nella sua vita privata e litigando per gelosia con gli amici della vittima, intimando loro di starle lontano perché ‘era di sua proprietà’. L’uomo è stato condannato anche per il reato di lesioni: in una circostanza aveva aggredito la giovane colpendola con pugni alla testa perché la donna lo aveva invitato ad allontanarsi da lei. Ieri mattina è stato alla fine condannato con rito abbreviato a un anno e quattro mesi di carcere.