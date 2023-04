Perseguita e offende per mesi i vicini di casa, donna a processo per stalking condominiale

"Ti lancio la candeggina addosso. Tuo marito cerca me, non guarda certo te". L’ha perseguitata per oltre un anno, arrivando anche a spintonarla lungo le scale e a mostrarle la candeggina, affermando che gliela avrebbe appunto lanciata addosso. A processo con l’accusa di stalking è finita una cinquantenne, giudicata nel corso di una perizia capace di intendere e volere e dunque assolutamente ‘lucida’ al momento dei fatti. L’episodio è avvenuto tra il 2018 e il 2019 in un condominio di Modena. Le vittime sono due coniugi albanesi, in particolare la moglie dell’uomo presa di mira dalla cinquantenne. Ieri sono stati sentiti gli ultimi testi dell’accusa e la donna ora rischia una condanna pesante. "Sei una zingara" affermava l’imputata ogni volta che la vittima le passava davanti, spintonandola anche lungo le scale. I coniugi, che nel frattempo si sono trasferiti dopo lunghi mesi di vessazioni, avevano ripreso la 50enne nel corso delle pericolose ‘performance’.

Gli episodi persecutori erano iniziati dopo che la coppia di giovani albanesi aveva acquistato un secondo appartamento nel condominio in cui viveva anche la 50enne, per poi iniziare a ristrutturarlo. La donna aveva iniziato a tempestarli di offese, sostenendo che essendo la finestra del loro appartamento aperta, provocava l’aumento del costo del suo riscaldamento, pur essendo autonomo. La donna aveva poi iniziato a scrivere al sindaco, all’assessore, alla polizia locale. Dopo di che aveva iniziato a denunciare i coniugi e a diventare sempre più minacciosa, tanto da aggredire la vittima affermando che l’avrebbe cosparsa di candeggina. La 50enne era stata sottoposta a divieto di avvicinamento, misura aggravata dopo che la stessa l’aveva violata.

v.r.