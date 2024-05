Perseguita i vicini per mesi: giovane assolto. Riconosciuta dai giudici una grave patologia

Seguiva le indicazioni di persone inesistenti, immaginarie, obbedendo a voci che solo lui poteva sentire. Per questo motivo per mesi ha sottoposto i vicini di casa ad atti persecutori e minacce, anche di morte dal momento che le voci gli ‘imponevano’ di perseguitarli. Era arrivato a lanciare pietre contro l’abitazione della giovane coppia di vicini, contro la loro auto anche mentre avevano ospiti in casa. Avendo bimbi molto piccoli la famiglia aveva anche smesso di tornare a mangiare nella propria abitazione, in pausa pranzo, poiché l’uomo aveva giurato loro che li avrebbe sgozzati. Il pericoloso vicino di casa, però, un nigeriano di 36 anni ieri è stato assolto nel corso del processo in tribunale a Modena, che lo vedeva imputato per stalking e minacce per vizio totale di mente: è stato infatti ritenuto totalmente incapace di intendere e volere. Nei suoi confronti è stata disposta l’applicazione della misura di sicurezza in una Rems. (Appena si libererà un posto, nel frattempo è in una casa di cura). Gli episodi sono avvenuti tra febbraio e marzo 2023 quando la coppia di vittime, due 30enni con tre bambini piccoli, parti civili al processo e rappresentati dall’avvocato Matteo Dorello si era trasferita in una villetta di Mirandola. I due, però, si erano trovati ben presto a fare i conti, loro malgrado, con un vicino di casa, il 36enne, che viveva in un container a pochi passi dalla loro abitazione. L’uomo da subito aveva iniziato a perseguitarli e a minacciarli di morte, facendoli vivere in un clima di paura. Il nigeriano, sottoposto a perizia, è risultato però affetto da problemi schizofrenici – paranoidi che lo portavano a mistificare la realtà. Parliamo di un giovane laureato in Qatar in ambito scientifico, come è emerso nel corso delle perizie che ha poi intrapreso il viaggio verso l’Italia.

Valentina Reggiani