Perseguita il vicino di casa. Dai dispetti all’aggressione. Scatta l’arresto per stalking

Era già stato colpito dal divieto di avvicinamento: più volte aveva infatti perseguitato il vicino di casa tanto che, nei suoi confronti, era scattata la misura cautelare. L’ultimo giorno dell’anno, incurante del provvedimento assunto a suo carico, si era comunque avvicinato al vicino di casa e, dopo una violenta lite, lo aveva aggredito. Per l’uomo, un kosovaro 44enne sono scattate le manette con l’accusa di stalking e lesioni. L’episodio è avvenuto appunto nel pomeriggio del 31 dicembre quando i carabinieri sono intervenuti in una palazzina dove era stata segnalata una violenta lite tra due uomini. All’arrivo dei militari la presunta vittima dell’aggressione, un italiano di mezza età ha spiegato di essere stato appena aggredito dal vicino di casa, nonostante avesse già presentato una denuncia contro il 44enne che, in teoria, non avrebbe più potuto avvicinarsi a lui. Non è chiaro il motivo del violento diverbio: pare che tra i due vi siano dissapori pregressi legati ad un incidente stradale. Quel che è certo è che, in barba alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il kosovaro ha raggiunto il vicino di casa e, a seguito di una lite appunto, lo avrebbe colpito procurandogli lesioni. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno verificato la violazione della misura, da parte dell’indagato e lo hanno arrestato per stalking e lesioni. Ieri mattina l’uomo, in tribunale si è avvalso della facoltà di non rispondere. In attesa del processo il giudice, al termine della direttissima ha disposto per il kosovaro gli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Dagli accertamenti è emerso come tra vittima e aggressore i rapporti fossero ‘tesi’ da mesi tanto che il kosovaro si sarebbe reso responsabile di numerosi ‘dispetti’ nei confronti del vicino fino ad arrivare a vere e proprie persecuzioni. L’ultimo giorno dell’anno il violento epilogo.

v.r.