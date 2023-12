Perseguita la ex che voleva lasciarlo

Doppia operazione da parte dei carabinieri a favore di donne vittime di violenza. A Castelvetro, l’altra sera, i carabinieri della stazione locale hanno imposto il divieto di avvicinamento a un uomo nei confronti della sua ex, dando esecuzione a una disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri, a cui si era rivolta la vittima, poiché quest’ultima, che con l’indagato aveva avuto una relazione sentimentale, sin dal gennaio 2022 era molestata da innumerevoli chiamate e messaggi telefonici, talvolta di tenore minaccioso, con l’intento di indurre la donna a non interrompere la loro relazione. L’indagato, secondo quanto riferito dai militari, aveva iniziato a seguirla anche sul luogo di lavoro, appostandosi in orario notturno sotto la sua abitazione. A Vignola invece, sempre l’altra sera, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti di un altro uomo, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. La misura è scaturita dopo che i vicini di casa hanno sentito le urla della donna e chiamato i militari.