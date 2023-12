Perseguita la ex, punito per stalking

Pur essendo stato recentemente ‘ammonito’ dal questore, ha continuato a perseguitare la ex fidanzata. Mercoledì nei suoi confronti è scattato il provvedimento cautelare per stalking: non potrà più avvicinarsi alla persona offesa o tentare di mettersi in comunicazione con la stessa. Ad eseguire il provvedimento del divieto di avvicinamento emesso dal tribunale nei confronti dell’indagato, un 30enne del posto sono stati mercoledì appunto i carabinieri di Sassuolo.

In base a quanto accertato dai militari, infatti, non accettando la fine della relazione e nonostante l’ammonimento del questore, il 30enne aveva continuato a perseguitare la giovane ex pedinandola, appostandosi sotto casa, davanti al posto di lavoro o recandosi nei luoghi frequentati dalla vittima.

Non solo: il 30enne aveva continuato ad inviare alla giovane numerosissimi e ingiuriosi messaggi in cui faceva presente anche di non accettare la fine del rapporto. Ora il 30enne non potrà più avvicinarsi alla ex fidanzata. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare l’incolumità della parte offesa che, temendo per la propria incolumità, a fronte dei nuovi atti persecutori ad opera dell’ex convivente aveva subito sporto denuncia ai carabinieri.

Valentina Reggiani