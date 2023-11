Perseguita l’ex marito: denunciata

Non ha accettato la separazione dal marito e ha iniziato a perseguitarlo. Non soltanto minacce verbali ma anche vere e proprie irruzioni all’interno dell’abitazione in cui l’uomo – e presunta vittima – viveva con i bambini della coppia. Temendo per la propria incolumità il giovane, un 37enne di Zocca ha quindi denunciato l’ex moglie. Nei confronti della donna, a seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri ieri è stato incardinato il processo con rito abbreviato. Gli episodi sono iniziati nell’estate scorsa e, in base alla denuncia si sono protratti fino allo scorso luglio. In sostanza, a seguito della separazione dall’uomo la giovane mamma, una 35enne aveva iniziato a perseguitare l’ex coniuge inizialmente con telefonate e messaggi continui. La 35enne era poi passata dalle parole ai fatti, appostandosi all’esterno dell’abitazione o facendo irruzione all’interno con qualche ‘scusa’, come quella di dover recuperare abiti e oggetti. Una volta dentro, però - sempre secondo le accuse - iniziava ad aggredire verbalmente l’ex coniuge per poi passare alle minacce. Il 37enne, a seguito delle continue condotte vessatorie della ex, aveva deciso alla fine di sporgere denuncia.