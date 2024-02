Perseguita l’ex marito e scatta il codice rosso: donna arrestata a Zocca

Modena, 13 febbraio 2024 – Da mesi perseguitava l’ex marito, dal quale non accettava essersi separata, al punto che, facendo seguito a quanto previsto dal cosiddetto ‘codice rosso, i carabinieri l’hanno arrestata. È successo a Zocca, sull’Appennino. Le manette sono scattate poiché già dalla scorsa estate la donna aveva iniziato a compiere atti violenti e minacciosi nei confronti dell’uomo, non avendo accettato la separazione. Questo nonostante nei suoi confronti il gip avesse già emesso un provvedimento che le vietava, appunto, di avvicinarsi all’uomo. Prima, fanno sapere i militari dell’Arma, l’indagata aveva danneggiato il cancello di casa dell’uomo, poi a inizio mese lo aveva anche aggredito con calci e pugni. L’autorità giudiziaria, allertata dai carabinieri, ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere e ora la donna deve rispondere di atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento, violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e danneggiamento.