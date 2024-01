Perseguita l’ex moglie: "Non voglio che mia figlia venga cresciuta da integralisti islamici"

È imputato per stalking. Accusato di atti persecutori nei confronti della moglie, che avrebbe tempestato di messaggi ("ti rovino la vita"), chiamate, insulti ("cagna e p... "), fino a farsi bloccare l’utenza telefonica. E ancora, appostamenti e pedinamenti per vederla e tentare una rappacificazione.

Ma l’uomo, un marocchino di quasi 39 anni che abita a Sassuolo, ieri in aula ha dato una lettura completamente diversa della sfera in cui sarebbero maturate queste sue condotte.

"Non mi voglio separare da mia moglie, la amo e penso che sia la donna più bella del mondo. Non le farei mai del male. Ma adesso ho paura per mia figlia, che ha tre anni. Ho paura a lasciare la mia bimba con loro, perché mio suocero è un integralista islamico e so che vuole imporre alla mia bimba il velo, quando avrà 7 anni", ha detto ieri l’uomo in aula – difeso dall’avvocato Domenico Giovanardi del foro di Modena – davanti al giudice Francesca Piergallini (nella foto in alto).

"Voglio fare prevenzione – ha proseguito l’imputato –. Perché il problema non è con mia moglie. Per questo mando questi messaggi: perché ho paura per mia figlia. Ho fatto denuncia perché mio suocero mi ha detto: ’Non vedrai più tua figlia’".

La donna – 44enne marocchina residente in zona ceramiche – si è invece costituita parte civile nel processo contro il marito con l’avvocato Giulia Incerti di Reggio. E racconta tutta un’altra storia. La loro relazione si sarebbe interrotta nel luglio del 2020, dopo un’aggressione fisica da lei subita e avvenuta sulla riviera romagnola. L’uomo da allora avrebbe iniziato a perseguitarla. E ora la famiglia è seguita dai servizi sociali e anche le visite dell’uomo alla bambina sono regolamentate da un preciso calendario.

"Ho perso già due volte il lavoro – ha proseguito l’uomo davanti al giudice –. Ora ne ho trovato un altro come operaio. Non posso prendere permessi quando dicono loro. Adesso gli assistenti sociali mi hanno dato un appuntamento il 29 gennaio per vedere mia figlia, ma è difficile per me. L’ultimo incontro con la mia bimba l’ho avuto 10 mesi fa".

Alla domanda del suo difensore, in aula, l’imputato ha risposto: "Non ho mai pensato che mia moglie si potesse spaventare per i miei messaggi. Io la amo, non le farei del male, è la madre di mia figlia. Ho mandato tanti messaggi a mia moglie, anche dolci. Ma nella denuncia sono finiti solo quelli cattivi. La verità è che io non posso tollerare che la mia piccola stia tutta la giornata con mio suocero. Lo conosco, so che è un integralista e non voglio che sia musulmana la mia bimba. Sono un ingegnere, la mia mentalità è aperta. Potrei portala ovunque. Loro (la famiglia della moglie, ndr) invece hanno una mentalità chiusa. Non può bere la Coca Cola per il suo integralismo, ad esempio. Io non voglio lasciare la mia bimba con loro".

Stando alle denunce della moglie, il 38enne avrebbe anche più volte chiamato i carabinieri per segnalare sospetti di ripetuti maltrattamenti, terrorismo e rapimento della minore a opera di lei, del fratello o del padre, arrivando a minacciare di conseguenze spiacevoli lo stesso suocero. La donna dice per questo di vivere in un costante stato di ansia e di temere per la sua incolumità e per quella dei suoi cari.

Il processo è stato rinviato a fine febbraio per la discussione.