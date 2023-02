Perseguita una donna "Dio vuole che la sposi"

"E’ stato Dio a dirmi di sposare quella donna. Ci ho parlato e mi ha detto che dovevamo restare insieme". E’ così che ha ‘giustificato’ gli atti persecutori di cui è accusato un 22enne originario del Gambia. Il giovane, finito in carcere e poi a processo per stalking nei confronti di una 40enne di Finale Emilia, era stato arrestato nel 2021 dopo aver violato il domicilio della vittima ma ieri è stato assolto poiché ritenuto incapace di intendere e volere. Nei suoi confronti il giudice ha applicato una misura restrittiva, della durata di due anni, in una Rems.

Il giovane credeva che la donna fosse sua moglie.