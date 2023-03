Perseguita una ragazza e aggredisce il fidanzato: a processo per stalking

L’ha perseguitata per quasi cinque anni, terrorizzandola, minacciandola, aggredendola e costringendola addirittura a trasferirsi in Sardegna. Ieri il giovane, un 32enne residente a Medolla di origine marocchina, è stato rinviato a giudizio per stalking. Le vittime, ovvero la giovane carpigiana di 29 anni, residente a Cavezzo e divenuta per lo straniero molto più di un’ossessione ed il fidanzato, entrambi difesi dall’avvocato Marco Valeri, si sono costituiti parte civile al processo. Il dibattimento inizierà il prossimo 6 luglio. La vicenda inizia nel 2017 quando l’imputato incontra la vittima in occasione di una serata in compagnia di comuni amici. Tra i due, però, non vi è alcun legame ma il giovane inizia a contattare la ragazza nonostante lei non gli avesse mai fornito il proprio numero di cellulare. L’imputato inizia a pedinarla, a chiamarla fino a cento volte al giorno e ad appostarsi sotto casa. In un’occasione cerca di entrarle con la forza in macchina. A quel punto a fine del 2017 la 29enne decide di trasferirsi in Sardegna ma viene perseguitata anche li. Lo stalker sosteneva che doveva sposarla. Quando, nel 2019, la ragazza rientra a Cavezzo la situazione degenera. L’imputato si presenta a casa dei due fidanzati ed entra con forza nell’appartamento, aggredendo il compagno della vittima. La coppia si vede costretta a spruzzare spray al peperoncino. Ieri il rinvio a giudizio.