Perseguita un’intera famiglia. Stalker condannata a un anno

Continue lettere minatorie, telefonate ad ogni ora del giorno e della notte ma anche escrementi animali nella cassetta delle lettere. Ha vissuto un vero e proprio incubo e per mesi una famiglia di Palagano, vittima di atti persecutori per buona parte del 2021. La famiglia, composta da una giovane coppia e dai genitori del ragazzo aveva poi deciso di installare telecamere all’interno della proprietà, al fine di individuare i responsabili. Le immagini hanno poi ‘restituito’ la verità, mettendo in luce come la stalker fosse l’ex fidanzata del ragazzo, un 30enne che agiva con la complicità di un amico. Ieri la ragazza, una 28enne del posto e l’amico sono stati condannati nel processo con rito abbreviato la prima a un anno e due mesi di carcere e a dieci mesi il complice – pene sospese. I famigliari, rappresentati dall’avvocato Valentina Verna si erano costituiti parte civile al processo e sono state disposte dal giudice provvisionali a loro favore. Non è chiaro però il movente degli atti persecutori anche se non si esclude che potesse essere legato alla gelosia provata dall’imputata nei confronti della nuova compagna dell’ex fidanzato. I due, infatti, avevano avuto una lunga relazione poi interrotta dal ragazzo. Dopo qualche tempo erano iniziate le persecuzioni: lettere anonime, una decina che però, oltre alle minacce facevano riferimento ad elementi noti solo all’imputata e all’ex fidanzato. La famiglia, esasperata, aveva quindi montato le telecamere che avevano permesso di individuare la responsabile e il suo complice. Subito dopo, erano scattate le denunce da parte delle vittime e i relativi accertamenti.

Valentina Reggiani