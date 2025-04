Perseguitava l’ex compagna, arrestato

Nella notte del 25 aprile, i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, per atti persecutori perpetrati ai danni della sua ex compagna. L’intervento, scattato a seguito di una chiamata al 112, è avvenuto mentre l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta secondo gli stessi militari all’abuso di sostanze stupefacenti, si trovava sotto casa della donna, minacciandola e molestandola. La vittima, già bersaglio di ripetuti episodi persecutori dopo la fine della loro relazione, avvenuta qualche mese fa, aveva subito anche il danneggiamento dell’auto per mano dell’uomo, incendiata nei giorni scorsi. Attivato immediatamente il "Codice Rosso", l’aggressore è stato condotto in camera di sicurezza. Ieri mattina il rito direttissimo davanti al Tribunale di Modena: l’arresto è stato convalidato da Giudice e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

m. ped.