Perseguitava l’ex moglie, rinviato a giudizio

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. Avrebbe continuato ad appostarsi all’esterno dell’abitazione della ex moglie così come davanti al posto di lavoro, inviandole centinaia di messaggi. Ieri mattina per l’uomo, un 40enne di Castelvetro è stato incardinato il rito abbreviato, condizionato all’escussione di un testimone. A costituirsi parte civile nel procedimento, il datore di lavoro della presunta vittima che ha denunciato di essere stato brutalmente pestato dall’imputato. I fatti sono avvenuti tra il 2022 e l’anno corrente a Castelvetro. In base alla denuncia presentata dalla donna, l’ex marito, col quale la 40enne ha avuto una figlia, non si sarebbe rassegnato alla chiusura del rapporto. Avrebbe così iniziato a chiamare insistentemente la ex, appostandosi sotto casa e pedinandola. Gli atti persecutori sarebbero culminati con l’aggressione nei confronti del datore di lavoro della donna, picchiato dall’imputato poiché, a quanto pare, scambiato per l’amante. L’ex marito è quindi finito a processo per stalking e lesioni e ieri nei suoi confronti la difesa ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza è prevista per il prossimo 16 gennaio.