"Personale ottimo ma troppo tempo"

"Nei nostri ospedali il personale è ottimo ma per prenotare una visita o un esame si aspetta almeno un anno – commenta Luisa Salsi, 78 anni –. Mi hanno detto che per una piccola operazione a cui devo sottopormi devo attendere almento tredici mesi. E questo, dopo che ho effettuato da un medico privato, quindi a pagamento, la visita che mi ha prescritto questa operazione. Se almeno la visita non la fai privatamente allora la situazione è davvero buia. E’ un dispiacere dover attendere così tanto, perché poi i medici sono sempre gentili e disponibili, il problema sono le liste d’attesa. Preferisco spostarmi e andare in altri ospedali, anche lontani: se si ha bisogno di cure non si può aspettare un anno. Per quanto riguarda la polemica dei Cau, secondo me sono molto utili".