Persone senza fissa dimora, scontro sull’iscrizione anagrafica

È scambio di accuse tra opposizione e maggioranza sulla questione delle persone senza fissa dimora, a cui il Comune concede il domicilio presso il municipio di Vignola. Il consigliere di ’Vignola per Tutti’ Angelo Pasini, a nome di tutti i gruppi di opposizione, denuncia: "Da qualche tempo – spiega Pasini – ci stiamo occupando dell’aumento esponenziale delle iscrizioni anagrafiche di persone senza fissa dimora nella cosiddetta ’via della Casa comunale’: sono state 24 le nuove iscrizioni nel corso del 2024 e fino ai giorni nostri. Qualcosa non ha funzionato a dovere. C’è un edificio, in totale stato di abbandono situato in angolo tra via Primo Maggio e viale Mazzini, da molti mesi argomento di proteste per la presenza di persone che vi bivaccano tra cumuli di rifiuti e dilagante degrado, al punto che questo edificio è stato oggetto di una ordinanza di sgombero, la 12 del 15 febbraio scorso. La proprietà dell’immobile non ha adempiuto all’ordinanza, e così la giunta il 27 luglio ha adottato una delibera dove si legge che deve ora provvedere il Comune a sgomberare e sanificare, a spese della proprietà, ma anticipando 30mila euro del bilancio comunale. Occorre sapere – dice Pasini – che l’iscrizione anagrafica presso la casa comunale consente poi al nuovo iscritto l’accesso ai servizi di pubblico interesse. Otto dei richiedenti (l’ultima e non unica pratica è datata addirittura maggio 2025, dopo l’ordinanza di sgombero) hanno dichiarato, di fatto, di essere domiciliati o reperibili nell’edificio abbandonato e inagibile. A nostro parere ciò è insostenibile, insicuro e frutto di una gestione totalmente improvvisata e ideologica". La vicesindaca, Anna Paragliola, replica: "Purtroppo i consiglieri di minoranza sembrano continuare a scrivere a solo scopo propagandistico senza verificare attentamente gli atti. Nessuna residenza presso la Casa comunale è stata concessa tenendo come riferimento di dimora abituale l’edificio in viale Mazzini e oggetto di un intervento di bonifica che partirà dal prossimo lunedì. A volte la troppa fretta che si ha nello screditare l’attuale Amministrazione porta i consiglieri a mettere in dubbio il lavoro che, con serietà e attenzione, svolgono i tecnici comunali. Gli uffici non stanno facendo altro che applicare le leggi. Quindi nessuna gestione approssimata o ideologica. Chi è stato, o verrà trovato, all’interno dell’edificio di viale Mazzini viene identificato, controllato e segnalato agli uffici competenti. Ai consiglieri ricordo che siamo tutti amministratori e abbiamo la responsabilità di non agitare le paure delle persone, soprattutto non hanno un fondamento".

Marco Pederzoli