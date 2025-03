Perugia dopo la Champions. Stanca, ma più fiduciosa

Ha con sé la stanchezza ma anche la grande fiducia del successo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, la Perugia che sale a Modena per mettere già un’ipoteca virtuale su una serie che, in caso di vittoria umbra, sarebbe già indirizzata verso l’epilogo più scontato, nei fatti già chiusa.

Il tecnico Lorenzetti e i suoi giocatori sanno che non sarà una passeggiata, lo ha dimostrato la gara inaugurale dell’8 marzo. La freccia della Sir Susa Vim, però, è tornata a salire verso l’alto, dopo un momento di pausa. Tolto Roberto Russo, tutti gli effettivi sono a disposizione del coach marchigiano, e più partite mettono nelle gambe più i giocatori, Plotnytskyi e Semeniuk su tutti, aumentano la loro condizione, guidati da un Giannelli scintillante nel match di gara 1.

Con Monza, Perugia ha gestito il match in maniera simile, andando a imporsi 3-1 dopo una lunga battaglia ben spiegata da Yuki Ishikawa appena dopo l’ultimo pallone caduto nella sfida europea di martedì sera: "Ogni set conta, e proprio per questo dobbiamo concentrarci su ogni set e ogni palla, senza pensare al risultato. Lo abbiamo fatto con Modena, lo abbiamo fatto con Monza. La nostra principale difficoltà è stata il nostro cambio palla e il nostro attacco che qualche volta è stato murato senza che ci fosse la copertura. Su questi aspetti dobbiamo migliorare ancora".

Insomma, una sorta di perfezionismo che non abbandona mai chi vuole eccellere, anche se il successo lascia anche un sapore dolce nelle sensazioni del giapponese e di tutta la Sir: "Siamo molto contenti, siamo riusciti a vincere 3-1 ed è molto importante perché in questi Quarti di finale di Champions ogni set conta. Secondo me il primo set abbiamo iniziato non così bene in attacco, ma poi ci siamo ripresi, soprattutto grazie ai miei compagni. I giocatori di Monza, dopo tutta questa pressione che hanno avuto negli ultimi due mesi per la salvezza, hanno giocato molto più "leggeri", in attacco, in battuta e in difesa e hanno fatto una bella partita. Sono una bella squadra, hanno un palleggiatore bravo e in questa partita lo hanno fatto vedere, ma noi siamo stati più bravi. Adesso ogni partita è una finale, a partire proprio dalla gara del PalaPanini".

Una gara a cui la squadra umbra si sta preparando dopo un meritato riposo mercoledì e il ritorno alla palla soltanto nel pomeriggio di giovedì. Sarà di nuovo battaglia.