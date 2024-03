Pesante rovescio per la Nextgen con il fanalino Montagna

NEXTGEN

MONTAGNA

NEXTGEN: Cacchioli, Guiducci (76’ Incerti), Bertacchini, Pagano (60’ Battaglia), Cuoghi, Le Guern, Carrera, Paltrinieri, Toni, Crispino, Pellati. A disp.: Iattoni, Voinea, Pacilli, Pacilio, Frazzoni, Campani, Ricci. All. Farolfi.

A.P. MONTAGNA: Casolari, Gatti, Mazzocchi, Amore, Banzi, Bucci, Favali, Musto, Franchi (73’ Sorbi), Boulakhouitam (79’ Frontera), Briselli (89’ Villareal) A disp.: Nicolosi, Bazzoli, Saccardi, Magnani All. Ferretti

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Reti: 76’ Amore Note: ammoniti Amore, Bucci, Musto

Pesante ko per la Nextgen che viene sconfitta a Castelvetro dal fanalino Montagna ormai retrocesso e rimane al quart’ultimo posto. Nel primo tempo ci prova su punizione Paltrinieri (para Casolari) per due volte (la seconda finisce out). Al 40’ bella conclusione di Amore, decisivo Cacchioli. Al 70’ Carrera con un bolide da fuori colpisce la traversa e la beffa al 76’ con Amore che viene servito sulla sinistra entra in area e di destro a giro fa secco Cacchioli.