Pesca nel Panaro un siluro di oltre due metri

Un inizio dell’anno da record per il giovane Anderson Alejandro Calteri, 25 anni, residente a Carpi e appassionato di pesca al siluro da tre anni. Domenica scorsa ha lanciato l’amo della sua canna da pesca da riva nel fiume Panaro: è stata per lui un’autentica sorpresa e soddisfazione l’aver poi scoperto di avere pescato un siluro enorme. Il pesce, infatti, era lungo ben 2.35 metri. Il 25enne ha dovuto ‘lottare’ circa un’ora per salparlo, e ciò grazie all’aiuto di un amico. "È il siluro più grosso che abbia mai pescato – afferma Anderson Alejandro –. Ne vado fiero soprattutto perché l’ho preso a Bomporto, nel Panaro e di quelle dimensioni ce ne sono veramente pochi! Dopo le foto, però l’ho liberato in acqua".

m.s.c.