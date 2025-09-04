"Pesca sportiva, stagione deludente. Trote decimate: servono interventi"

A fine mese si chiuderà la stagione di pesca sportiva 2025 nelle acque appenniniche, che i pescatori modenesi ritengono già una delle più deludenti di sempre. Il motivo è la predazione delle specie ittiche da parte dei predatori ‘alieni’: come infatti sulle coste marine vi è il grave problema del granchio blu, in Appennino i nuovi predatori sono soprattutto i cormorani neri che sino a pochi anni fa non erano presenti, ora in numerose colonie come – ad esempio – sulle sponde della diga di Riolunato.

Paolo Canova, rappresentante UNPeM (Unione Nazionale Pescatori a Mosca) di Modena, ha messo per scritto le preoccupazioni del settore (sia per la scomparsa di specie acquicole che per le ripercussioni turistiche) all’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) Emilia Romagna: "Ho fatto presente – spiega Canova – l’inerzia degli apparati pubblici nei confronti di una situazione diffusamente sentita da ampi strati della popolazione che comporta una forte diminuzione del flusso turistico di pescatori dopo la decimazione di trote ed altre specie ittiche locali (con aumento dei viaggi all’estero degli appassionati), un calo dei tesserini regionali, e il grave rischio estinzione totale per alcune specie nonché il drastico calo di altre (come le trote) soggette ad una predazione in costante aumento.

Ho proposto di seguire l’esempio di altre regioni italiane dove si sta provando ad attuare soluzioni per diminuire i predatori non autoctoni, così pure all’estero con ancor più determinazione".

L’Ispra ha risposto (in particolare proprio per i cormorani) che "il problema è complesso, sotto vari aspetti e fattori ecologici, ambientali, sociali, ed economici tra di loro interconnessi e di non facile analisi, comprensione e gestione. Il cormorano comunque – è stato ribadito – è specie protetta e il piano di abbattimento regionale di una quota di essi, in deroga, non è stato approvato".

Canova quindi ora ribatte, anche per iscritto all’Ispra: "Risposta deludente, in pratica si accusa sterilmente la Regione Emilia Romagna di non provvedere al contenimento. Manca uno spiraglio di azioni concrete, sia a protezione delle specie ittiche a rischio che per evitare l’abbandono dell’economia montana in questo settore al contrario delle regioni europee (come Slovenia e Croazia) dove la pesca sportiva è considerata una importante risorsa non solo economica ma anche culturale a sostegno delle nuove generazioni. Io ho 80 anni – conclude Canova – e mi sto impegnando proprio per il futuro dei giovani, in un settore che in Appennino ha avuto solide lunghe tradizioni di equilibrio uomo-ambiente".

g.p.