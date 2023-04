Pesce d’aprile politico, la lista civica con M5s è un fake

Un ‘pesce d’aprile’ finito in fake news. Arriva la smentita categorica del Movimento 5 Stelle al messaggio girato ieri nelle chat a Serramazzoni. Il testo recitava: "Sabato mattina alle ore 10 presso la sala Benassi polivalente di Serramazzoni il coordinatore del M5s Massimo Bonora presenterà la lista civica in vista delle prossime elezioni comunali", ma si è rivelato essere assolutamente falso. Anche perché ieri la sala Benassi era chiusa. Il M5s conta ad oggi tre rappresentanti in consiglio comunale ma, per le elezioni di maggio, ancora non si sa se ci sarà una lista pentastellata: "Siamo in piena fase di interlocuzione – chiarisce il Bonora –. Ho provato a verificare la possibilità di costruire, assieme ad altre forze politiche, un percorso civico, ma non c’è mai stato nessun appoggio del M5s ad una lista civica".

r.p.