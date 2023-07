Pesta la coda al suo cane che la azzanna: ferita gravemente

Sassuolo, 29 luglio 2023 – Era l’ottobre di due anni fa quando Sassuolo fu sconvolta dalla morte di una anziana, sbranata viva da due cani nel cortile di una villetta di via Marco Polo. La vittima, Carmen Gorzanelli, 89 anni, vagava in stato confusionale per la strada, a poca distanza dalla sua abitazione quando entrò nel cortile di un’abitazione dove c’erano due cani di razza Amstaff che la assalirono, ammazzandola in pochi istanti. Probabilmente gli animali, forse per proteggere la figlioletta dei proprietari dinanzi ad un estraneo, le si erano scagliati contro.

Due giorni fa, a Sassuolo, si è rischiata nuovamente la tragedia. Una donna di 54 anni, infatti, è stata aggredita dal suo Amstaff nel cortile della propria abitazione, in via Tasso. Fortunatamente il cane, dopo averle causato ferite gravi agli arti, si è allontanato e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. L’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio ed ora la donna si trova ricoverata a Baggiovara con quaranta giorni di prognosi: ‘l’attacco’ dell’animale le ha provocato ferite ad entrambe le mani e alle braccia. A quanto pare il cane si è ‘rivoltato’ contro la proprietaria dopo che la stessa gli ha inavvertitamente pestato la coda. Subito sul posto, avvisati dai vicini, sono intervenuti appunto gli agenti della polizia locale che, però, a causa della presenza del cane ancora agitato, non riuscivano nell’immediatezza ad accedere all’area cortiliva per prestare soccorso insieme ai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Gli agenti hanno chiamato il veterinario ma, nel frattempo, è intervenuto un vicino della proprietaria che è riuscito a chiudere il cane per permettere ai soccorsi si intervenire tempestivamente. La 54enne è stata quindi trasportata in ospedale e prontamente medicata. Contestualmente è intervenuto sul posto il veterinario dell’Ausl e l’animale è stato trasferito in Canile per decidere quali interventi effettuare sul cane.