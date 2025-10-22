Pestaggi e spray urticante in classe: "Mancano personale e formazione . Le scuole non siano lasciate sole"

Da una parte, in un letto d’ospedale, c’è un ragazzino di 14 anni reduce da un delicato intervento al volto dopo essere stato pestato a sangue all’interno del Corni. Dall’altra, ci sono 39 studenti del Barozzi travolti lunedì da una nube di spray al peperoncino, vaporizzata all’interno dell’istituto. La sicurezza nelle scuole modenesi è a rischio: a sottolinearlo, invocando più personale Ata e investimenti educativi a fronte degli ultimi gravi episodi registrati in questi giorni, è la Uil Scuola Rua Modena che interviene stigmatizzando "l’ennesimo episodio di violenza": "Dopo la rissa tra studenti al Corni e i recenti fatti accaduti al Barozzi, è ormai chiaro che siamo davanti a una vera e propria emergenza educativa e di sicurezza". Secondo Dario Catapano, segretario provinciale UIL Scuola RUA di Modena gli episodi non sono più casi isolati ma il segnale di un disagio profondo che si sta trasformando in un problema sociale. "E’ inaccettabile che si continui a far finta di nulla mentre il governo e il ministero riducono i posti del personale Ata e attribuiscono al personale docente mansioni che non spetta loro espletare" tuona ancora, ricordando come Uil Scuola Rua denunci da anni il fatto che i continui tagli di personale stiano compromettendo la sicurezza nelle scuole. A questo "si aggiunge la mancanza di formazione adeguata per gestire situazioni di conflitto e disagio giovanile. Nel frattempo, ai docenti viene chiesto di fare tutto tranne che insegnare, sommersi da compiti di controllo, mediazione e burocrazia che nulla hanno a che vedere con la didattica". Serafino Veltri, segretario generale UIL Scuola Emilia-Romagna, evidenzia inoltre: "È fondamentale in questi contesti anche il coinvolgimento delle famiglie, che devono essere parte attiva nel percorso educativo dei ragazzi: chiediamo l’apertura immediata di un tavolo permanente per la sicurezza educativa presso la Prefettura di Modena, con la partecipazione di scuole, sindacati, enti locali e forze dell’ordine".

Ad intervenire sul tema anche Luigi Vaccari, coordinatore regionale presidi Cisl che sottolinea: "Vanno potenziati i percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità, coinvolgendo anche le forze dell’ordine in un’ottica preventiva e formativa, non solo repressiva. Dobbiamo spiegare ai ragazzi che gesti come l’uso di uno spray al peperoncino in classe o un’aggressione fisica non sono ’ragazzate’, ma reati con conseguenze penali – rimarca Vaccari –. Sugli aspetti ‘operativi’ c’è poco da dire: non possiamo perquisire i ragazzi, non è nostro compito. Diventa fondamentale in questo contesto mantenere elevata la vigilanza nelle classi e nelle aree comuni con il personale che abbiamo. Chiaro che gli episodi improvvisi sono difficili da prevenire". Secondo Vaccari il fenomeno è rappresentativo di "un disagio giovanile acuto che sta esplodendo in varie forme". L’appello è quello di non fermarsi alla repressione e non lasciare sola la scuola a fronteggiare un fenomeno che riguarda l’intera società.

"Ci troviamo ad affrontare situazioni che richiedono competenze complesse, multidisciplinari e serve un nuovo patto di corresponsabilità educativa che ponga al centro anche le istituzioni, e le famiglie degli studenti".