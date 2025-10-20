Pestaggio al Corni. La rete degli studenti:: "Subito un confronto per trovare soluzioni"

E’ ancora ricoverato al Policlinico e dovrà subire un intervento il ragazzino di 14 anni, italiano originario del Senegal massacrato di botte giovedì mattina nei bagni dell’istituto Corni, indirizzo tecnico. Il minore ha riportato diversi e gravi traumi: soccorso dai sanitari del 118, chiamati subito dagli operatori scolastici il ragazzino è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le indagini sono in corso da parte della polizia di Stato per dare un nome ai quattro aggressori: si tratterebbe di altrettanti studenti poco più grandi della vittima, di origine nordafricana. Il pestaggio sarebbe legato ad uno ‘sguardo’ di troppo, di cui sarebbe stato appunto accusato il 14enne. L’aggressione – si apprende – è avvenuta nei bagni del primo piano dell’istituto e non all’interno del cortile di pertinenza dell’istituto. Intanto sul gravissimo episodio intervengono Flc Cgil Modena e Rete degli Studenti Medi di Modena.

"L’ennesima rissa tra studenti avvenuta presso l’Istituto tecnico Corni di Modena, dimostra come le politiche messe in atto fino ad oggi siano insufficienti e inadeguate. Un approccio concentrato unicamente sulla sicurezza esterna – con la presenza di pattuglie, telecamere e l’utilizzo di soluzioni sanzionatorie – dimostra la sua inefficacia e non è risolutivo delle cause profonde che restano irrisolte e portano ancora una volta sulle prime pagine dei giornali i due Istituti Corni – sottolineano – Quello che serve è una presa in carico da parte delle Istituzioni che fornisca strumenti per permettere alla scuola di intervenire sul piano educativo e sociale, anche attraverso la presenza di figure professionali di mediazione e risoluzione dei conflitti culturali".

I sindacati e la rete degli studenti chiede con urgenza la convocazione di un tavolo di confronto tra Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia, Comune e organizzazioni sindacali rappresentative delle lavoratrici e dei lavoratori e delle studentesse e degli studenti.

"Non basta, la scuola ha bisogno di risorse: dalla fase post-Covid abbiamo assistito a tagli draconiani per quanto riguarda l’organico del personale Ata che assolve come prima funzione la sorveglianza - denunciano. Occorrono più docenti di potenziamento e bisogna costruire una rete fra istituzioni per attivare quelle progettualità che permettano di mettere in atto percorsi volti a sviluppare la capacità di gestire i contrasti senza ricorrere alla violenza, il rafforzamento dei servizi di sportello psicologico, la creazione di spazi di dialogo dove gli studenti possano essere parte attiva nella definizione delle regole e nella costruzione di un ambiente scolastico più inclusivo". Secondo Flc Cgil e Rete studenti ormai è stato dimostrato come l’approccio punitivo, securitario e repressivo all’educazione, implementato sempre di più negli ultimi anni, non costituisca un metodo di risoluzione efficace dei problemi del mondo scolastico.

"Abbiamo ormai quotidianamente la dimostrazione che l’approccio punitivo, securitario e repressivo all’educazione, implementato sempre di più negli ultimi anni, non costituisce un metodo di risoluzione efficace dei problemi del mondo scolastico, ma al contrario rende le scuole degli ambienti ostili e sempre meno a misura di studentesse e studenti. L’unica soluzione concreta sono investimenti seri e strutturali nell’istruzione. La scuola non può essere lasciata sola e non può farsi carico da sola di un problema affrontabile soltanto attraverso una presa in carico collettiva"