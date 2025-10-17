Pestaggio a scuola, 4 studenti contro un 14enne: calci e pugni nel cortile del Corni

Modena, 18 ottobre 2025 – Torna la violenza anche a scuola. Teatro, oggi come in passato, l’istituto Corni di largo Aldo Moro. Qui, infatti, giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, nel corso della ricreazione uno studente di 14 anni del tecnico è stato aggredito in cortile da un gruppo di quattro studenti più grandi ma sempre minorenni.

Il branco si è scagliato contro il ragazzino, italiano di origine senegalese, per poi colpirlo con estrema violenza. Calci e pugni che lo hanno fatto rovinare a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, allertati dal personale della scuola e il minore è stato trasferito al Policlinico per essere medicato.

Il giovane studente resta ricoverato per accertamenti clinici e lo choc, probabilmente, se lo porterà dietro per lungo tempo. Ora gli agenti della Volante, intervenuti subito sul posto, stanno indagando per identificare gli aggressori: pare si tratti di studenti del vicino professionale, di origine nordafricana. In sostanza la stessa dinamica avvenuta in passato, con scontri quasi quotidiani tra i ragazzi del tecnico e quelli del professionale che condividono un’area del cortile degli istituti scolastici. Inizialmente, giovedì, si ipotizzava che il ragazzino fosse stato pestato a seguito di un tentativo fallito di rapina della sigaretta elettronica.

In base agli accertamenti svolti nell’immediatezza dai poliziotti, però, pare che le cose siano andate diversamente e, se possibile, risultino ancora più allarmanti. Infatti il 14enne sarebbe stato preso di mira dai 4 per uno sguardo di troppo. I bulli, infatti, lo avrebbero accusato di aver rivolto loro uno sguardo non richiesto. In sostanza; avrebbe ‘osato’ osservarli al loro passaggio.

A quel punto si sarebbero quindi scagliati contro il minore per poi colpirlo con violenza con calci e pugni su più parti del corpo. Tutto è avvenuto appunto nel corso della pausa tra le lezioni, ma altri studenti – notato il compagno a terra – hanno subito dato l’allarme. Il personale docente ha poi avvisato i soccorsi e il ragazzino è stato preso in carico dai sanitari. Contestualmente sono arrivate le pattuglie della Volante che hanno sentito alcuni dei minori presenti, al fine di individuare i responsabili della grave aggressione.

Saranno fondamentali anche i filmati della videosorveglianza dell’istituto che parrebbero già essere stati acquisiti dalla polizia di Stato. A gennaio, il primo giorno di scuola dopo le vacanze, sempre al Corni era andata in scena l’ennesima rissa.

Durante l’intervallo, infatti, per cause sconosciute due studenti del professionale avevano iniziato ad insultarsi l’un l’altro per poi picchiarsi lungo il corridoio. Lo scorso anno le pattuglie della polizia sono state notate spesso all’esterno dell’istituto scolastico di Largo Aldo Moro: ad ottobre, esattamente un anno fa, uno studente era stato aggredito all’ingresso del professionale: un giovane ignoto lo aveva spinto con violenza contro il muro per poi fuggire.

Il minore si era visto costretto a ricorrere alle cure ospedaliere per le ferite e le contusioni riportate. Altri studenti, invece, erano stati presi a pugni anche all’interno delle classi e ciò che era emersa da subito era stata una forte rivalità, conflittualità tra gli studenti dei due diversi indirizzi, tanto che erano insorti anche i sindacati al fine di addivenire a soluzioni concrete anche a tutela degli stessi insegnanti.

Ora le indagini sull’ennesimo episodio di violenza sono in corso.