Pestata e rapinata, preso nigeriano

Stava tornando a casa dopo un turno di lavoro: mentre saliva in auto è stata raggiunta da un nigeriano che, dopo averla bloccata con fare intimidatorio le ha intimato di consegnarli borsa e telefonino. La giovane, 21 anni, si è opposta alle richieste del balordo e l’uomo ha iniziato a prenderla a pugni sul volto fino a farla cadere a terra. Fortunatamente altri ragazzi sono accorsi in aiuto della vittima; insieme a loro anche l’assessore con delega alla legalità Vittorio Ferraresi che ha chiamato subito la polizia. Gli agenti, in breve tempo hanno individuato e arrestato il rapinatore. Il grave episodio di violenza è accaduto lunedì intorno alle 23 in via Prampolini. La giovane stava appunto salendo in auto dopo aver finito un turno di lavoro ed è stata bloccata dallo sconosciuto che, con fare intimidatorio le ha ordinato di consegnargli la borsa e lo smartphone. L’uomo, al rifiuto della 21enne, ha iniziato a colpirla ripetutamente con dei pugni, facendola cadere a terra, per poi darsi a precipitosa fuga. Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dall’assessore, rimasto per tutto il tempo accanto alla giovane sono riusciti subito dopo a fermare l’indagato in viale Martiri della Libertà. Il 37enne è stato arrestato per rapina e lesioni mentre la giovane è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di quindici giorni. "Ero in camera mia: ho sentito delle grida, dei pianti e delle richieste d’aiuto da parte di una ragazza – sottolinea Ferraresi – Mi sono fiondato in strada, ho chiamato il 112 restando al telefono svariati minuti. Per fortuna dei ragazzi che vivono in zona erano già intervenuti per difendere la ragazza. Ho indicato alla centrale dove stava scappando il soggetto e dove si era appunto diretto: le volanti sono subito intervenute e lo hanno individuato e arrestato. Io ho dato le indicazioni sull’uomo: l’ho visto fuggire verso il parco Pertini e la polizia lo ha preso poco dopo. La ragazza era in evidente stato di choc e ferita sul volto: fortunatamente sono intervenuti subito i sanitari che l’hanno soccorsa".

v.r.