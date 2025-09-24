Pestate perché si baciano: "Nessuno ci ha difese. Ma ora chi sa parli"

"È stato assurdo vedere questa rabbia nei loro occhi, una rabbia ingiustificata. Non avevamo fatto nulla se non intonare cori antifascisti mentre una coppia di nostre amiche si scambiava un bacio, vivendo i propri sentimenti in libertà. Si sono presentati come fascisti e, con una violenza inaudita, ci hanno gridato addosso: ‘Lesbiche e froci di...’. Come ci sentiamo oggi? Fa male, anche perché nessuno ha preso le nostre difese. I lividi passeranno, l’odio, l’indifferenza, resteranno dentro. Ci siamo rese conto che la gente ha paura a schierarsi con un gruppo di ragazze lesbiche: nessuno è intervenuto. Picchiare giovani donne dinanzi ai bambini, com’è avvenuto, va bene ma è sbagliato educare al rispetto nelle scuole? È assurdo".

Il loro sguardo dice molto più di tante parole. Il gruppo di amiche e amici aggrediti e picchiati, sabato sera, a Sorbara di Bomporto - nel Modenese - da tre uomini, padri di famiglia che si sarebbero dichiarati fascisti, racconta quanto avvenuto nell’ambito della Festa del Lambrusco, sottolineando come, a loro parere, tutto ciò rappresenti ‘una briciola’ dell’odio che si avverte in giro. "Una violenza legittimata dal nostro paese – commenta una delle giovani aggredite –. E qua non è questione di destra o di sinistra: l’antifascismo è un valore universale".

Erano una decina di amici e amiche, tra cui una coppia di fidanzate e sabato sera avevano deciso di divertirsi insieme alla festa del Lambrusco. "Era passata la mezzanotte - racconta una delle ragazze - e al termine del concerto ci siamo messe a ballare e a cantare. Abbiamo notato che un gruppo ci fissava, ma non vi abbiamo prestato troppa attenzione. Uno di loro aveva accanto la figlia piccola e la moglie. Due coppie di amiche si baciavano e noi cantavamo in coro ‘Siamo tutte antifasciste; Palestina libera’. In men che non si dica queste persone ci si sono piazzate davanti gridando: ’Noi siamo fascisti’. Erano in tre. Poi sono partiti gli insulti: ‘Lesbiche di m..., avete quella per fare figli’. Abbiamo deciso di andarcene e sono partiti schiaffi, pugni. Mentre una nostra amica si è chinata – continuano – ha preso un pugno in un occhio e contemporaneamente un nostro amico è stato buttato a terra e colpito. Gli gridavano: ’Frocio’. La moglie di uno di questi gli ha urlato: ’Tua figlia ti sta guardando, che fai’".

Le giovani, ancora sotto choc, raccontano come si sia aggiunto un quarto uomo. "Cintura stretta al pugno, a sua volta ha detto: ‘Vi sgozzo’". Il racconto continua: "Nessuno è intervenuto e nessuno, prima, si è unito al coro antifascista. L’indomani siamo salite sul palco per denunciare quello che ci era accaduto. Ci siamo sentite impotenti, spaventate, arrabbiate".

Ragazze e ragazzi sono stati poi medicati al pronto soccorso: hanno riportato diversi giorni di prognosi e hanno già annunciato che denunceranno l’accaduto affinché non cada nel silenzio, affinché gli aggressori vengano individuati. Ora sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che subito sono intervenuti sul posto. "I fatti avvenuti sono gravi, politici e sociali – concludono le vittime dell’aggressione–. Chiediamo a tutte le persone presenti sabato sera di aiutarci. Se avete assistito, se avete visto o registrato qualcosa, o se fate parte di associazioni disponibili a sostenerci, vi chiediamo di contattarci per contribuire a identificare chi ci ha attaccati e aiutarci a ottenere giustizia".