Pestati e rapinati dalla baby gang a Modena

Modena, 1 febbraio 2025 – “Ha aspettato giorni per dirmi ciò che gli era accaduto nel timore che non lo facessi più uscire di casa. Solo quando gli ho chiesto che fine avessero fatto i soldi che gli avevo dato, dal momento che me ne aveva chiesti altri, è crollato. E’ possibile che i genitori modenesi debbano vivere con il terrore addosso ogni volta che i figli escono di casa per andare a scuola o per una semplice passeggiata in centro storico?”.

E’ questo lo sfogo dell’ennesima mamma dopo l’ennesima aggressione ai danni del figlio 15enne ad opera di un gruppo di giovani stranieri, alcuni minorenni e altri poco più che maggiorenni. La donna spiega di aver appreso a distanza di una settimana del pestaggio a scopo di rapina subito dal figlio.

“Siamo via per qualche giorno di vacanza ma al rientro mi recherò subito a sporgere denuncia – sottolinea – Mio figlio è stato aggredito sabato scorso, poco dopo le 16, in piazza Roma. Era uscito con un amico e coetaneo. Sono stati accerchiati, picchiati e rapinati da un gruppo di cinque ragazzi stranieri. Mi sono arrabbiata all’inizio: me lo ha detto dopo cinque giorni ma ora ho capito il perchè: temeva non lo lasciassi più uscire di casa”.

La donna, infatti, spiega come il timore più grande dei due amici fosse proprio quello di ‘vivere da reclusi’ nel caso in cui avessero confidato ai propri genitori l’accaduto. “L’ho ovviamente incalzato a parlare, spiegandogli che avrebbe dovuto chiamare subito le forze dell’ordine. Mi ha spiegato che lui e l’amico erano in piazza e, all’improvviso, sono arrivati questi cinque ragazzi tutti di origine straniera. Hanno chiesto a mio figlio e all’altro ragazzo soldi e cellulare: lui ha consegnato loro venti euro ma l’amico si è rifiutato. A quel punto, in pochi secondi entrambi sono stati raggiunti da calci, pugni e sputi. Mio figlio è caduto a terra: si è rannicchiato sull’asfalto per proteggersi il volto tra le mani e hanno continuato a colpirlo. ‘Mi scendeva il sangue dal naso’ – mi ha confidato. Qualcuno da lontano, vedendo la scena, ha iniziato a gridare. Gli aggressori si sono quindi dileguati e mio figlio e l’amico si sono allontanati nella direzione opposta. Mi sono arrabbiata perché me lo ha tenuto nascosto: la denuncia andava fatta subito ma poi ho capito il suo timore. Anche l’amico ha taciuto la vicenda ai genitori ma ora li contatterò per presentare insieme denuncia. Perché me lo ha detto? Perché quando mi ha chiesto altri soldi mi sono insospettita e, a quel punto, messo alle strette ha confessato facendo emergere anche tutto lo choc subito. Purtroppo le strade non sono più sicure: noi genitori viviamo in ansia e questi ragazzini non possono più girare da soli – conclude la donna. Non è una questione della sera ma durante ogni ora del giorno; in centro, all’uscita da scuola. Chiediamo maggiore sicurezza. Andrò a fare denuncia. Solo il mese scorso, sotto casa, ci hanno rubato l’auto: non se ne può più”.

Sicuramente ora scatteranno le indagini per risalire ai responsabili: nei giorni scorsi un altro minore, uno studente 14enne era stato aggredito davanti al wiligelmo, in via Corassori. Nelle scorse settimane la mobile, insieme ai carabinieri e alla polizia locale ha sgominato una baby gang che aveva messo a segno almeno nove colpi ai danni di altrettanti ragazzini. I gruppi ‘attivi’, però, in città a quanto pare sono numerosi”.